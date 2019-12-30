Возврат беркутовцев России по ее требованию – прямое доказательство, что именно РФ стояла за расстрелом Майдана

Не падайте духом, пані та панове. Он вам еще понадобится.

И, конечно же, возврат беркутовцев России по ее требованию – это прямое доказательство, что именно РФ стояла за расстрелом Майдана. А если пойти дальше, то и приложила руку к его запуску через свои прокси, используя Януковича и других олигархов, играя на их противоречиях для того, чтобы эти дурачки запустили процесс дезинтеграции, катализируя социальные конфликты. И в этом преуспела.

К сожалению, Украинское государство оказалось настолько импотентно, а его элита настолько жадна, что за шесть лет не смогли эту версию сделать раскрытым делом. Поэтому расстрел Майдана никогда уже не будет раскрыт, а это государство в территориальных границах 1991 года потеряло способность к осуществлению своих функций. Это не катастрофа. Турки по итогу Первой мировой войны потеряли 80% территорий Оттоманской империи. Австрия в 1919 году была маленьким огрызком былой славы Австро-Венгрии. Кстати, мало кто верил, что этот огрызок выживет как отдельное государство. В истории часто большая импотенция является прологом к большому потенциалу маленьких величин.

Поэтому не нужно рыдать по поводу кончины Украины 1991-го. Она была мертворожденным дитям случайности и алчности местных коммунистов, которые боялись потерять маленькие гешефты из-за хаоса в Москве. Собственно говоря, потому вся история Второй украинской республики прошла под знаменем маленьких гешефтов. С них она начала, ими же и заканчивает. Гешефт-республика, чьим девизом стало вечное "дурні, бо бідні, бідні, бо дурні".

И под занавес строки из Германа Гессе "Ступени":

Цветок сникает, юность быстротечна,

И на веку людском ступень любая,

Любая мудрость временна, конечна,

Любому благу срок отмерен точно.

Так пусть же, зову жизни отвечая,

Душа легко и весело простится

С тем, с чем связать себя посмела прочно,

Пускай не сохнет в косности монашьей!

В любом начале волшебство таится,

Оно нам в помощь, в нем защита наша.

Пристанищ не искать, не приживаться,

Ступенька за ступенькой, без печали,

Шагать вперед, идти от дали к дали,

Все шире быть, все выше подниматься!

Засасывает круг привычек милых,

Уют покоя полон искушенья.

Но только тот, кто с места сняться в силах,

Спасет свой дух живой от разложенья.

И даже возле входа гробового

Жизнь вновь, глядишь, нам кликнет клич призывный,

И путь опять начнется непрерывный...

Простись же, сердце, и окрепни снова.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора