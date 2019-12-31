Освобожденные экс-беркутовцы заявили, что не применяли оружие в ходе Революции достоинства

Переданные в рамках обмена на оккупированную территорию Донецкой области бывшие бойцы расформированной милицейской роты МВД Украины "Беркут" Сергей Зинченко и Павел Аброськин в эфире российского ТВ заявили, что 20 февраля 2014 года в Киеве правоохранителей расстреливали с крыши филармонии.

Бывшие бойцы расформированной милицейской роты МВД Украины "Беркут" Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых передали на оккупированную территорию Донецкой области в рамках обмена ударживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, в эфире телеканала "Россия 24" заявили, что не виновны в тех преступлениях, в которых их обвиняют на родине. По их словам, доказательств их невиновности собрано немало.

По словам Аброськина, изначально сотрудники украинской милиции во время событий Революции достоинства в 2013–2014 годах не применяли оружие. "Они применяли специальные средства и все, что регламентировано законом Украины про милицию. Все, что разрешено, никакого огнестрельного оружия не было", – подчеркнул он.

"Сам расстрел начался [20 февраля] с 5.00 утра. Стрелять начали по правоохранителям. Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего, Колю Симисюка, и ранят еще нашего сотрудника, Рому Панченко", – рассказал Зинченко.

Экс-беркутовцы уверяют, что обстрел вели со здания киевской филармонии. "Вели огонь не по тем, кто, например, стоял в строю, а по тем, кто нес рацию, оказывал какую-то другую помощь", – добавил Аброськин.

Он отметил, что следствие по делу о расстреле прошло быстро, улики собраны не были, а эксперты в ходе следствия "подогнали все, что им надо, под сторону обвинения".

Зинченко и Аброськин добавили, что намерены продолжать принимать участие в расследовании по своему делу.

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.