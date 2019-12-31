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Обмен удерживаемыми лицами. Лутковская заявила, что против разглашения персональных данных людей, которых передали боевикам

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская считает, что люди, которых Украина передала ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами, были бы недовольны тем, что их персональные данные опубликовали в Украине без их разрешения.

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Обмен удерживаемыми лицам состоялся 29 декабря
Обмен удерживаемыми лицам состоялся 29 декабря
Фото: ЕРА

Украине не стоит публиковать полный список лиц, которых государство отдало в обмен на освобождение 80 украинцев из тюрем ОРДЛО. Такое мнение 30 декабря "Радіо Свобода" выразила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Отвечая на вопрос о полном списке людей, которых Украина передала боевикам в обмен на освобождение украинцев, Лутковская сказала: "Я была бы категорической противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные".

"Я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют. А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен. Поэтому честно скажу: не знаю!" – добавила она.

Законодательство Украины дает право на разглашение информации с ограниченным доступом, если она представляет значительный общественный интерес, подчеркнуло "Радіо Свобода".

Лутковская отметила, что 29 декабря в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, боевики Украине – 80, 76 из них согласились выехать на подконтрольную Киеву территорию.

Известно, что Киев передал ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев, троих подозреваемых в совершении теракта в Харькове 22 февраля 2015 года, четверых подозреваемых в захвате здания милиции в Мариуполе 9 мая 2014 года, бразильского боевика Рафаэля Лусварги, подозреваемого в попытке покушения на украинского добровольца Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Киев, Украина, Донбасс, Валерия Лутковская, законодательство, обмен удерживаемыми лицами
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