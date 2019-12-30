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Освобожденная Чуйкова: К нам относились как к предателям родины

Освобожденная после заключения в ОРДЛО украинка Марина Чуйкова рассказала, что к политическим заключенным относились в СИЗО плохо.

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Чуйкову задержали в марте 2018 года
Чуйкову задержали в марте 2018 года
Скриншот: УНН / Facebook

Освобожденная в результате обмена Марина Чуйкова, приговоренная боевиками "ДНР" к лишению свободы за "шпионаж", 29 декабря рассказала о своем заключении на территории ОРДЛО, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"К нам относились как к предателям родины "ДНР", как они сказали", – поделилась женщина.

По словам Чуйковой, в подвале, в котором она месяц содержалась, было еще три камеры. Тюремщики запрещали заключенным переговариваться и за нарушение могли избить или перестать выводить в туалет. Чуйкова отметила, что ее не били.

В течение этих 30 дней украинка числилась без вести пропавшей. Потом ее перевели в СИЗО.

Чуйкова содержалась в Снежнянской исправительной колонии в Донецкой области. По ее словам, там содержалось еще 11 политических заключенных. 10 из них освободили во время обмена.

"Нас отпустили, но одна женщина осталась. Мы за нее тоже переживаем, волнуемся. Мы бы хотели, чтобы все вышли. Для той женщины, которая осталась, пережить этот обмен – это тоже трагично", – добавила Чуйкова.

По ее словам, в колонии к заключенным относились плохо, так как надзирательницы в основном являются "ополченками или женами ополченцев".

Чуйкову задержали 19 марта 2018 года на блокпосту "Майорское", а 1 октября 2019 года стало известно, что ее приговорили к 11 годам лишения свободы якобы за шпионаж и сотрудничество со Службой безопасности Украины.

19 ноября стало известно, что ее самочувствие ухудшилось, так как боевики отняли у нее гормональные препараты.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР"  у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Чуйкова попала в список на обмен.

Теги: шпионаж, СИЗО, заключенные, боевики, ДНР, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами, Марина Чуйкова
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