В МИД РФ расчитывают, что в 2020 году работа по обмену будет продолжена

В Москве приветствовали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, в результате которого были освобождены около 200 человек с обеих сторон, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В МИД РФ рассчитывают, что в 2020 году будет продолжена работа по реализации Минских соглашений Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

В России заявили, что намерены продолжить работу по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве сообщили, что в результате обмена 29 декабря домой смогли вернуться 200 человек.

"В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском Комплексе мер принципом "всех на всех", но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере", – говорится в сообщении.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.