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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобожденный из ОРДО Савин назвал имена украинцев, которых продолжают удерживать боевики

На оккупированной боевиками территории есть не только официальные, но и секретные тюрьмы, где пытают и выбивают показания, сообщил освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО экс-сотрудник одной из райадминистраций Макеевки Донецкой области Василий Савин.

Савин: Каждый день напоминайте, что наши остаются там
Савин: Каждый день напоминайте, что наши остаются там
Фото: dan-news.info

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО экс-сотрудник одной из райадминистраций Макеевки Донецкой области Василий Савин назвал имена тех украинцев, которые остались в макеевской колонии строгого режима. Об этом сообщает "Громадське радіо".

"Там остались прекрасные ребята. Владимир Синюков. Паша Корсун, военный, ехавший в КамАЗе. Его не отдали. Максим Тимофеев. Вот его мама здесь, в коляске. Старый человек, ее отдали. А Максим, инвалид второй группы, его не отдали. Также остается там шахтер Гена Матвийчук, у него сломан позвоночник, полпозвоночника отсутствует, металлический стержень, он остается в подвале. Саша Шелест и Корсун (преподаватель института, 60 лет). Остаются в подвале. Прекрасные ребята... Сергей Мазуров. Сергей и Дмитрий Караберюш всегда были в списке, за два дня до обмена выбросили из списка. Когда приезжала типа "омбудсменка ДНР" [Дарья] Морозова, я прорвался через охрану и спросил: "Почему не подтверждают тех, кого видят?" Нас всех выгнали на плац. "Вы же их видите – говорю ей, – почему не подтверждаете?" А она мне: "Если я их подтвержу, то Украина может не отдать тех, кого мне надо. А еще там остаются Твердый, Самдулов, Матюшенко (жена недавно с плакатом стояла возле администрации президента). Воробей Вася. Все они остаются там", – рассказал Савин.

По его словам, на оккупированной боевиками территории есть не только официальные, но и секретные тюрьмы.

"Там Средневековье, где пытают, выбивают показания. Когда [президент РФ Владимира] Путин врет, что там нет их тюрем, хочется плюнуть в экран", – сказал Савин.

Он подчеркнул, что на оккупированных территориях стараются слушать украинские СМИ.

"Мы ловим каждое имя. Каждый день напоминайте, что наши остаются там. За это бьют, забирают провода, но мы вас слышим", – отметил бывший пленник боевиков.

По словам Савина, его пять лет продержали в подвале, где его пытали представители России. 

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Макеевка, боевики, ДНР, украинцы, война на Донбассе, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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