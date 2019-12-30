В результате обмена в Украину вернулись четверо военнослужащих Сил спецопераций

Военнослужащие Сергей Иванчук, Иван Деев, Сергей Глондар и Александр Кориньков, который вернулись в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, являются военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО домой вернулись четверо военнослужащих Сил специальных операций. Об этом говорится на странице пресс-службы командования ССО в Facebook.

"29 декабря 2019 года в рамках выполнения договоренностей по обмену военнопленных, наконец вернулись из русского плена четверо воинов специального назначения. Состояние военнослужащих удовлетворительное, но впереди еще медицинское и психологическое обследование. Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, приветствует украинских героев, родных и близких с долгожданным возвращением", – говорится в сообщении.

"РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря командования ССО Алексея Никифорова пишет, что в Украину вернулись кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней майор Сергей Иванчук и сержант Иван Деев из 8-го полка спецназначения, старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков из 3-го полка спецназначения.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.