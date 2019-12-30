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Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ и Крыму – посол Великобритании в Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось принять трудное решение, чтобы реализовать договоренность в нормандском формате по обмену удерживаемыми лицами, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Симмонс: Приветствую долгожданное возвращение украинцев
Симмонс: Приветствую долгожданное возвращение украинцев
Фото: Melinda Simmons / Twitter

России нужно освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ и оккупированном Крыму, заявила 29 декабря в Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Я приветствую долгожданное возвращение украинцев, находившихся в заключении в не контролируемых правительством районах. Президенту Владимиру Зеленскому пришлось принять трудное решение, чтобы реализовать договоренность на высшем уровне в нормандском формате. Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ и Крыму", – написала посол.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Россия, Крым, Великобритания, Донбасс, нормандский формат, Владимир Зеленский, украинцы, Мелинда Симмонс, обмен удерживаемыми лицами
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