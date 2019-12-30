Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов поздравил с освобождением 76 украинцев.

Сенцов: Спасибо всем, кто будет бороться за тех, кто остался в плену Фото: ЕРА

Для 76 украинцев и их семей закончился ад плена, заявил 29 декабря в Facebook бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов.

"В любом случае для 76 наших пленников и их семей этот ад закончился. Я искренне поздравляю освобожденных, и спасибо всем, кто боролся за их свободу и будет бороться за тех, кто остался в плену!" – написал Сенцов.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Они прилетели в киевский аэропорт Борисполь. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.