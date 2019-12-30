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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции украинских военных – штаб ООС

В результате вражеских обстрелов 29 декабря украинские бойцы не пострадали, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 29 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/752440251915260

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Украина, оружие, Донбасс, боевики, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, операция Объединенных сил
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