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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе были ранены двое украинских военных – штаб операции Объединенных сил

15 декабря представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С начала новых суток в зоне проведения ООС обстрелов не было
С начала новых суток в зоне проведения ООС обстрелов не было
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Луганского, Крымского, хутора Вольный, Светлодарска и Зайцево.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/739535516539067

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Теги: Донбасс, военные, раненые, Крымское, Зайцево, Светлодарск, Луганское, Лебединское, обстрелы, война на Донбассе, операция Объединенных сил
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