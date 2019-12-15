В Кремле заявили, что Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не представляет "партию войны" у власти, считает пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. Он утверждает, что вооруженный конфликт на Донбассе начал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Вооруженную агрессию на Донбассе Россия начала в 2014 году, сразу после аннексии Крыма Фото: ЕРА

Действующий президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет завершить войну на Донбассе, но это "требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене" в стране.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в ходе программы на российском "Первом канале", которая выйдет в эфир вечером 15 декабря, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, приход Зеленского к власти может сократить шансы на вооруженный конфликт в Украине, так как он "не относится к "партии войны".

Пресс-секретарь Путина утверждает, что пятый президент Украины Петр Порошенко "олицетворял "партию войны" и является "человеком, который начал войну" на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.