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Изменения в текст Минских соглашений нужно писать с "экспертами" из "ЛДНР" – Песков

В работе над изменениями в текст Минских соглашений должны принимать участие представители Украины в трехсторонней контактной группе и "эксперты" из вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков прокомментировал намерения Украины подготовить изменения в текст соглашений к документу
Песков прокомментировал намерения Украины подготовить изменения в текст соглашений к документу
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что представители вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" должны принимать участие в процессе внесения изменений в текст Минских соглашений.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра", которая выйдет на российском "Первом канале" вечером 15 декабря, комментируя заявление представителя украинской делегации Алексея Резникова о том, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате.

Песков не исключил внесение правок в текст вторых Минских соглашений, но настаивает на том, что в работе над "некими изменениями или дополнениями" должны принимать участие две стороны – представители Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) и "эксперты" из "ЛНР" и "ДНР". 

Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, комментируя заявление Резникова, отрицал возможность внесения изменений в документ.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Во время саммита в Париже канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены.

"Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. – "ГОРДОН") окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь будет гибким и он будет оживлен", – заявила она.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Песков, Минские соглашения, война на Донбассе, ЛДНР
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