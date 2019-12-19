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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Участники контактной группы не смогли определить дату нового перемирия на Донбассе – Пристайко

Во время переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны договорились о продолжении режима прекращения огня, который был объявлен в июле, рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Пристайко: Хочу напомнить, что 40 человек погибли во время последнего перемирия
Пристайко: Хочу напомнить, что 40 человек погибли во время последнего перемирия
Фото: ЕРА

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместе с тем, было принято решение, что давайте будем продлевать то перемирие, которое было объявлено в июле. Но хочу напомнить, что 40 человек погибли во время этого перемирия", – добавил он.

Пристайко подчеркнул, что Украина настаивала на получении гарантий РФ по соблюдению боевиками режима прекращения огня. 

"Мы просто помним, что один раз было перемирие, которое гарантировал президент России Владимир Путин, когда в течение 25 дней не было ни одного обстрела... Мы рассчитывали на это. Но решения, к сожалению, не было", – добавил Пристайко.

По его словам, существовала предварительная договоренность с Москвой о том, что такое решение будет принято.

"Мы рассчитывали, что будет влияние, но оно не сработало", – сказал глава МИД. 

Как сообщает "Интерфакс-Украина", представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов рассказал журналистам в Минске, что стороны подтвердили "стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня", о котором договорились в июле. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с 21 июля по 2 августа около 6 тыс. нарушений режима перемирия.

Пристайко сообщал, что по состоянию на 4 ноября количество погибших украинских военных на Донбассе за время перемирия составляло 33 человека

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Теги: Россия, Владимир Путин, Донбасс, Минск, перемирие, прекращение огня, контактная группа, Борис Грызлов, Вадим Пристайко, погибшие
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