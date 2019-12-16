Пристайко анонсировал объявление нового перемирия на Донбассе 20-го или 21 декабря

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о согласовании новой даты перемирия и напомнил, что до конца года также должен состояться обмен удерживаемыми лицами с оккупированным Донбассом.

Новое перемирие на Донбассе может быть объявлено 20-го или 21 декабря. Об этом в интервью УНИАН рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение – сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, потом, конечно, ОБСЕ дается время, хотя бы сутки, на подготовку, затем подается согласованная дата. Мы планировали где-то ближе к 24-му числу. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31. В любом случае есть достаточно времени для того, чтобы это сделать", – отметил Пристайко.

Он напомнил, что до конца года также должен пройти обмен удерживаемыми лицами с оккупированным Донбассом. Пристайко подчеркнул, что в вопросе согласования списков никакой гарантии от российской стороны нет.

"Если первый обмен, который состоялся гладко, – это были просто те, кто находился в российских тюрьмах, и их обменяли на тех, кто находился на украинской территории, то здесь немножко сложнее. Сейчас мы говорим о тех, кто находится на территории Крыма, территории России и за пределами линии соприкосновения. Они условно разделены на три категории", – сказал Пристайко.

Он подчеркнул, что есть люди, которые не вошли в списки, и есть фамилии нескольких сотен людей, пропавших без вести.

"То есть их родные считают, что они все еще живы и их просто надо включить в эти списки", – добавил глава МИД.

По его словам, представители Международного комитета Красного Креста должны приехать на оккупированные территории Донбасса и выяснить судьбу около 500 человек, которые считаются пропавшими без вести.

"Пока миссия Красного Креста не прибудет на ту сторону, не проверит и не докажет, живы эти люди или нет, до тех пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли", – резюмировал Пристайко.

Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 7 сентября 2019 года. Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

13 декабря Пристайко сказал, что 18 декабря на переговорах в Минске могут назвать дату прекращения огня и объявить новые участки для разведения сил и средств.

Заместитель координатора отдела защиты населения МККК в Украине Присцилла Абси говорила, что в комитет обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести на Донбассе.