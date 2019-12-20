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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мирный житель в Марьинке 18 декабря был убит снайпером – штаб операции Объединенных сил

Участок фронта в районе Марьинки Донецкой области снайперы боевиков сейчас используют как полигон, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Мужчина после ранения смог пройти несколько метров в поисках помощи
Мужчина после ранения смог пройти несколько метров в поисках помощи
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В штабе операции Объединенных сил рассказали, что мирному жителю, который погиб 18 декабря в результате обстрела боевиков в Марьинке Донецкой области, было 57 лет. Он сидел на лавке у дома, когда пуля снайпера попала ему в спину.

"18 декабря на одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского обстрела получил ранение мирный житель. Военнослужащими бригады была оперативно организована эвакуация пострадавшего из сектора обстрела. Военные медики пытались вернуть мужчину к жизни, но это было бесполезно. Через несколько минут мужчина скончался на месте возле собственного двора. По словам соседки погибшего, мужчину звали Михаил, ему было 57 лет. Он, как всегда, сидел на скамейке возле своего двора, когда в спину попал вражеский снайпер. Пуля застряла в животе", – говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

Соседка погибшего рассказала, что после ранения он прошел около 10 метров, вероятно, в поисках помощи.

В штабе рассказали, что в течение последних нескольких дней на участке фронта вблизи Марьинки ситуация неспокойная. Боевики ведут огонь по позициям украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, активизировались снайперы.

"Почти ежедневно армейцы наблюдают одиночные прицельные выстрелы со стороны врага... По данным армейской разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Недавно в Донецкую область из России приехали выпускники снайперской школы. И сейчас вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки", – отметили в штабе.

Военные считают, что снайперы сейчас используют этот участок фронта как полигон.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/743162836176335

Марьинка находится на линии соприкосновения, контролируется правительством Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Министерстве иностранных дел Украины 17 декабря сообщили, что война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.

Теги: оружие, Донбасс, снайпер, военные, снайперы, разведка, боевики, Марьинка, медики, война на Донбассе, погибшие, ранение, операция Объединенных сил
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