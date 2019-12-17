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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства – МИД Украины

Военные преступления России и преступления против человечности на временно оккупированных территориях Крыма и частей Донецкой и Луганской областей имеют широкомасштабный, системный характер, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: ЕРА

Начиная с 2014 года в результате вооруженной агрессии РФ против Украины на Донбассе погибло 14 тыс. человек, еще 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства. Об этого говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства по случаю 45-й годовщины резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314 (XXIX) "Определение агрессии", опубликованном на сайте МИД 16 декабря.

"Вооруженная агрессия РФ против Украины неумолимо увеличивает количество жертв, которое, по подсчетам международных организаций, достигло более 40 тыс. человек, из них более 14 тыс. – погибшие, 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами", – говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что с 2014 года Украина неизменно квалифицирует международно-противоправные действия РФ в Крыму и на Донбассе как акт агрессии.

"Мы четко и последовательно доказываем, что такие действия РФ полностью подпадают под определение агрессии в соответствии с пунктами а), b), c), d), e) и g) статьи 3 приложения к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии", принятой 45 лет назад", – добавили в пресс-службе.

В МИД заявили, что военные преступления и преступления против человечности на временно оккупированных территориях Крыма и частей Донецкой и Луганской областей имеют широкомасштабный, системный характер и являются следствием международного вооруженного конфликта.

"Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия на всех международных площадках и противодействовать попыткам России легитимизировать оккупацию АР Крым и города Севастополя с целью прекращения произвола российской оккупационной администрации в Крыму и на части территории Донецкой и Луганской областей", – сообщили в ведомстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, война, МИД Украины, оккупация, агрессия, аннексия, жертвы, преступление, война в Украине, война на Донбассе, погибшие
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