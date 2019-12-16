Пристайко рассказал, при каких условиях заработает "формула Штайнмайера"

Глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко сказал, что скорее всего, "формула Штайнмайера" будет интегрирована в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Пристайко: Наших законодателей может не устроить форма "формулы Штайнмайера", но идея должна сохраняться так, как согласовали ее все стороны Фото: president.gov.ua

Украина готова инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. Об этом в интервью УНИАН, опубликованном 16 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы готовы сделать этот шаг, введя ее в украинское законодательство, и скорее всего, это будет интегрировано в закон об особом статусе", – отметил Пристайко.

Он добавил, что украинская власть не успевает до конца 2019 года осуществить все необходимые шаги для того, чтобы этот закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" заработал в обновленной формуле.



"Если начинать сейчас менять этот закон, конкретно, как он должен выглядеть, каким образом будет закреплена эта формула, у нас просто физически не хватит времени до 31 декабря, когда истекает срок действия этого закона. На то, что украинская сторона продлевает этот закон, чтобы просто иметь достаточно времени для спокойной работы парламента, согласились все стороны "Нормандской четверки". Мы не хотим, чтобы наш парламент спешил, не понимая, что происходит, что делается", – подчеркнул министр.

Пристайко добавил, что вопрос о том, каким образом "формула Штайнмайера" будет имплементирована в украинское законодательство, остается открытым.

"В каком месте, в каком объеме. Но сама идея формулы о том, что окончательное политическое решение ситуации лежит в сфере проведения законных выборов, которые должна подтвердить независимая международная организация, – это и есть тот компромисс, достигнутый еще в 2016 году", – сказал он.

Министр отметил, что "формула Штайнмайера" должна имплементироваться в новый закон.

"Вопрос не в тексте. Идея самой формулы не в том, что этот кусок должен появиться в самом законе о порядке местного самоуправления. Вопрос формулы – что она должна имплементироваться в новый закон. Когда мы с вами прочитаем, как наши депутаты этот закон выпишут, это и будет окончательный вариант имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Очевидно, что наших законодателей может не устроить именно ее форма, но идея должна сохраняться так, как согласовали ее все стороны. Никто не говорит, что "формула Штайнмайера" должна быть принята отдельным законом, отдельным пунктом, нет. И даже лидеры "Нормандской четверки" говорят, что важна имплементация согласованной "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", – сказал он.

Глава МИД добавил, что "формула Штайнмайера" направлена на проведение местных выборов на Донбассе.

"А у нас даже закона нет, по которому эти выборы могут быть проведены. Более того, проведение выборов предполагает выполнение всех так называемых Копенгагенских критериев, которые тоже прописаны. Вот там, в частности, есть и ситуация безопасности, которая позволяет участие всех партий, всех медиа, участие наблюдателей. Это все записано тоже. То есть несмотря на то, что "формула Штайнмайера" стала до определенного уровня компромиссом, но ей не удается решить все вопросы. Здесь нужна добрая воля всех, включая наших международных партнеров, которые должны сертифицировать выборы (если мы к ним вообще когда-то дойдем) и сказать, что действительно выборы прошли. А нам надо принять закон о местных выборах на Донбассе, которого еще не существует. "Формула Штайнмайера" в конце концов заработает тогда, когда "все элементы будут на месте", – сказал Пристайко.

В начале октября 2019 года трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала текст "формулы Штайнмайера". "Мы подписали не "формулу Штайнмайера", а согласовали текст "формулы Штайнмайера", потому что она будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, как мы понимаем, будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. То есть когда будет безопасность, тогда начнутся выборы, и тогда будет имплементирована "формула Штайнмайера", – комментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, экс-главы МИД ФРГ.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний – до 31 декабря 2020 года.

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

Имплементация "формулы Штайнмайера" записана в итоговом коммюнике по итогам саммита в Париже.