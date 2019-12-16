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Пристайко: Ни в Украине, ни у России, ни у мирового сообщества нет готовности к полному пересмотру Минских договоренностей

Глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко сказал, что Минские соглашения являются "нереальными", поэтому Украина настаивает на внесении "определенных корректировок" в документ.

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Пристайко сказал, что в Минских соглашениях есть терминологические и хронологические недостатки
Пристайко сказал, что в Минских соглашениях есть терминологические и хронологические недостатки
Фото: president.gov.ua

Украина, мировое сообщество и Россия не демонстрируют готовности к полному пересмотру Минских соглашений. Об этом в интервью УНИАН, опубликованном 16 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина настаивает на внесении "определенных корректировок" в Минские соглашения.

"Но здесь нечего скрывать – от российской стороны мы не видим никакого согласия на их адаптацию. Они читают там, где им удобно. Они читают это как абсолютную Библию. Там, где неудобно, оно, к сожалению, не находит отклика", – заявил Пристайко.

По его словам, если ситуация не будет меняться, она зайдет в тупик.

"Минские соглашения действительно нереальны. Хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую. Условно говоря, поменять даты. Возможно и изменение определенной конфигурации Минских договоренностей. Но на сегодняшний день ни у Украины, ни у России, ни у мирового сообщества нет готовности к полному пересмотру Минских договоренностей", – добавил министр.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Во время саммита канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. "Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. – "ГОРДОН") окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь будет гибким и он будет оживлен", – заявила она.

11 декабря представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников сказал, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате.

12 декабря представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что никаких изменений в Минские соглашения вноситься не будет.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что изменения в текст Минских соглашений нужно писать с "экспертами" из "ЛДНР".

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Донбасс, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, Вадим Пристайко
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