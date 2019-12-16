Пристайко: Ни в Украине, ни у России, ни у мирового сообщества нет готовности к полному пересмотру Минских договоренностей

Глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко сказал, что Минские соглашения являются "нереальными", поэтому Украина настаивает на внесении "определенных корректировок" в документ.

Пристайко сказал, что в Минских соглашениях есть терминологические и хронологические недостатки Фото: president.gov.ua

Украина, мировое сообщество и Россия не демонстрируют готовности к полному пересмотру Минских соглашений. Об этом в интервью УНИАН, опубликованном 16 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина настаивает на внесении "определенных корректировок" в Минские соглашения.

"Но здесь нечего скрывать – от российской стороны мы не видим никакого согласия на их адаптацию. Они читают там, где им удобно. Они читают это как абсолютную Библию. Там, где неудобно, оно, к сожалению, не находит отклика", – заявил Пристайко.

По его словам, если ситуация не будет меняться, она зайдет в тупик.

"Минские соглашения действительно нереальны. Хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую. Условно говоря, поменять даты. Возможно и изменение определенной конфигурации Минских договоренностей. Но на сегодняшний день ни у Украины, ни у России, ни у мирового сообщества нет готовности к полному пересмотру Минских договоренностей", – добавил министр.