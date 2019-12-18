В Марьинке в результате обстрела боевиков погиб мирный житель – штаб ООС

Сегодня около полудня боевики открыли огонь из стрелкового оружия по Марьинке Донецкой области. Ранения получил мужчина, он умер по дороге в больницу, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сегодня в Марьинке Донецкой области мирный житель погиб в результате обстрела боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Около 12.00 представители незаконных вооруженных формирований открыли огонь из стрелкового оружия.

"Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу", – говорится в сообщении.

В штабе заявили, что эта смерть в очередной раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск по отношению к жителям Донбасса.

Марьинка находится на линии соприкосновения, контролируется правительством Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Министерстве иностранных дел Украины 17 декабря сообщили, что война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.