Военная контрразведка в 2019 году разоблачила 115 участников незаконных вооруженных формирований, осуждены 12 боевиков – СБУ

В 2019 году пресечена деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, сообщили в Службе безопасности Украины.

По материалам военной контрразведки в 2019 году о подозрениях сообщили 119 лицам Фото: ssu.gov.ua

По материалам военной контрразведки в 2019 году было открыто 538 уголовных производств в Украине. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 18 декабря.

192 производства были открыты в связи с преступлениями против основ национальной и общественной безопасности, девять – в сфере охраны государственной тайны и служебной информации, 128 – в сфере служебной деятельности и за коррупционные правонарушения, 96 – в сфере хозяйственной деятельности.

О подозрениях с начала года сообщили 119 лицам.

"К различным срокам и видам наказания были приговорены 43 человека, в том числе два – за государственную измену, 16 – за терроризм... Кроме того, за год разоблачены 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 боевиков", – сообщили в СБУ.

Кроме того, в 2019 году пресечена деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств.

"Зафиксировано 67 фактов направления представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом, выдворен 21 иностранец", – отметили в СБУ.