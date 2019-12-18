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ПОЛИТИКА

Баканов: Пранкер Джокер – это наше отражение в зеркале

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о необходимости уделять большее внимание политической культуре в стране, так как политики "дают пищу" пранкеру Джокеру.

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Баканов не стал говорить, кто cтоит за Джокером, но отметил, что "видение" по этому поводу у правоохранителей есть
Баканов не стал говорить, кто cтоит за Джокером, но отметил, что "видение" по этому поводу у правоохранителей есть
Фото: ЕРА

Пранкер Джокер – это явление, которое стало результатом деятельности украинских политиков. Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 17 декабря. 

"Джокер – это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу Джокеру дают именно политики. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы", – заявил Баканов. 

Он не стал говорить, кто скрывается за псевдонимом Джокер и ведет его Telegram-канал.  

"Есть видение, конечно. Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла", – сказал глава СБУ.

Баканов подчеркнул, что Джокер имеет последователей, а анонимные Telegram-каналы стали явлением в Украине: "Белый рыцарь", "Темный рыцарь"... Но если мы изменимся сами – все они останутся не у дел". 

Глава СБУ не исключил, что этот процесс может быть инспирирован извне. 

Он считает, что киберугрозы являются ключевым вызовом для безопасности Украины. Дезинформация дестабилизирует ситуацию в стране, и в этом поле работают не только внутренние силы, подчеркнул Баканов. 

"Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда, очень тяжело... Защита информационных баз, в том числе тех, которые будут в основе программы "Государство в смартфоне", – это приоритет. Мы сегодня работаем над этим вопросом. То есть речь идет не только о девайсах, но и о коммуникациях, которые также должны быть защищены", – рассказал он. 

Пранкер Джокер завел свой Telegram-канал в октябре и с тех пор регулярно публикует там свою переписку с известными депутатами и чиновниками. Сейчас на него подписаны более 77 тыс. человек. Джокер известен тем, что от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки переписывался с нардепами из фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, Михаилом Радуцким и Богданом Яременко. Также он общался с бывшим заместителем министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александрой Клитиной.

12 ноября в маске Джокера на заседание Верховной Рады пришел народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, который заявил, что сделал это в знак борьбы с давлением на свободу слова. "Мы будем их контролировать. Они хотели задавить свободу слова – они родили "джокеров". Поэтому "джокеры" за ними следят, "джокеры" их разоблачают и выводят на чистую воду", – сказал Кива.

Теги: СБУ, Украина, депутаты, киберпреступность, кибербезопасность, Иван Баканов, пранкер Джокер
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