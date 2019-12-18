Баканов: Пранкер Джокер – это наше отражение в зеркале

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о необходимости уделять большее внимание политической культуре в стране, так как политики "дают пищу" пранкеру Джокеру.

Баканов не стал говорить, кто cтоит за Джокером, но отметил, что "видение" по этому поводу у правоохранителей есть Фото: ЕРА

Пранкер Джокер – это явление, которое стало результатом деятельности украинских политиков. Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 17 декабря.

"Джокер – это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу Джокеру дают именно политики. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы", – заявил Баканов.

Он не стал говорить, кто скрывается за псевдонимом Джокер и ведет его Telegram-канал.

"Есть видение, конечно. Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла", – сказал глава СБУ.

Баканов подчеркнул, что Джокер имеет последователей, а анонимные Telegram-каналы стали явлением в Украине: "Белый рыцарь", "Темный рыцарь"... Но если мы изменимся сами – все они останутся не у дел".

Глава СБУ не исключил, что этот процесс может быть инспирирован извне.

Он считает, что киберугрозы являются ключевым вызовом для безопасности Украины. Дезинформация дестабилизирует ситуацию в стране, и в этом поле работают не только внутренние силы, подчеркнул Баканов.

"Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда, очень тяжело... Защита информационных баз, в том числе тех, которые будут в основе программы "Государство в смартфоне", – это приоритет. Мы сегодня работаем над этим вопросом. То есть речь идет не только о девайсах, но и о коммуникациях, которые также должны быть защищены", – рассказал он.