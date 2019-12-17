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Съемочной группе российского телеканала "Звезда" запретили на три года въезд в Украину – СБУ

Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что съемочная группа российского телеканала "Звезда" уже покинула Украину.

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Сотрудники телеканала (на фото) въехали в Украину как обычные граждане, они не аккредитовались для работы журналистами, сообщили в СБУ
Сотрудники телеканала (на фото) въехали в Украину как обычные граждане, они не аккредитовались для работы журналистами, сообщили в СБУ 
Скриншот: tvzvezda.ru

Съемочной группе российского телеканала "Звезда", которая 12 декабря прибыла в Киев, запретили въезд в Украину на три года. Об этом 16 декабря "Интерфакс-Украина" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Съемочной группе телеканала "Звезда" запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке", – сказала она.

Спикер СБУ добавила, что сотрудники телеканала въехали в Украину как обычные граждане, они не аккредитовались для работы журналистами.

Съемочная группа "Звезды" уже покинула территорию Украины, сообщила Гитлянская.

12 декабря сотрудница российского телеканала "Звезда" заявила, что съемочная группа прилетела в Киев после того, как в Париже во время пресс-конференции по итогам саммита "Нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский "сам пригласил журналистов в гости".

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские журналисты вели видеосъемку во время оформления документов – это является нарушением закона.

Теги: Россия, Киев, СБУ, Украина, Госпогранслужба, российские телеканалы, запрет, телеканал Звезда, журналисты, Елена Гитлянская, деятельность
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