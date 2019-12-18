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Чиновники закупали старое и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов по завышенным ценам и оформляли как новое – СБУ

Во время обысков правоохранители нашли контрафактных комплектующих к самолетам более чем на 15 млн грн, сообщили в Службе безопасности Украины.

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В СБУ сообщили, что были изъяты контрафактные комплектующие к самолетам
В СБУ сообщили, что были изъяты контрафактные комплектующие к самолетам
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины предупредила использование контрафактных комплектующих для ремонта украинских самолетов. Об этом 17 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

"Чиновники организовали схему хищения средств из госбюджета, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины. Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, проводили по завышенным ценам и оформляли ее как новую", – сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители нашли контрафактных комплектующих более чем на 15 млн грн.

"Стоит заметить, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций", – добавили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 5. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, госзакупки, самолеты
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