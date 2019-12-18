СБУ инсценировала нападение на нардепа, Пристайко анонсировал объявление нового перемирия на Донбассе. Главное за день

СБУ инсценировала нападение на нардепа Ананченко

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко сообщил, что в Сумах на него напали неизвестные в балаклавах. Он добавил, что связывает нападение со своей политической деятельностью.

В политической партии "Слуга народа" мотивом нападения на нардепа назвали изменения в стране и "сопротивление старой системы".

Позже в Службе безопасности Украины заявили, что инсценировали нападение на Ананченко, чтобы выйти на реального заказчика покушения на него. В ведомстве добавили, что обнародование в социальных сетях информации о якобы покушении на парламентария позволило сотрудникам СБУ "в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей".

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.

Пристайко анонсировал объявление нового перемирия на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что новое перемирие на Донбассе может быть объявлено 20-го или 21 декабря. Он добавил, что решение должна принять трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. Лидеры "Нормандской четверки" во время саммита в Париже уполномочили ее это сделать до 31 декабря.

Прокурор Новиков победил в конкурсе на должность главы НАПК

Комиссия по отбору кандидатов определила победителем на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции прокурора департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры Украины Александра Новикова. Теперь комиссия должна внести представление Кабинету Министров о назначении Новикова на должность главы НАПК.

Дело об убийстве Шеремета

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" утверждают, что четыре эксперта по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подписали заключения, противоречащие друг другу. Они отмечают, что имеют в распоряжении копию экспертизы, которой в том числе аргументировали позицию следствия, объявляя подозрение фигурантам дела. По информации журналистов, психологическая экспертиза подтверждает идентичность лиц, зафиксированных камерами видеонаблюдения на месте убийства Шеремета, с задержанными по этому делу, однако портретная экспертиза не подтверждает это, а исследование походки считает доказательства "условно достаточными".

Результаты экспертизы, которую проводил британский криминалист Айвен Берч, свидетельствуют о том, что проводить "разведку", минировать и взрывать автомобиль Шеремета могла одна женщина, заявляет "Слідство.Інфо".

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2598 о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

В частности, проектом предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Таким образом, ликвидируется понятие "район", вводится "округ" и внедряется институт префектов вместо местных государственных администраций.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. Предусмотрено, что префекта будет назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению Кабинета Министров. Срок пребывания префекта в должности в одном округе, области, городе Киеве не может превышать трех лет.

Фанаты "Райо Вальекано" оскорбили Зозулю

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков команды, которые выкрикивали оскорбления в адрес Зозули.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что все были согласны остановить матч против "Райо Вальекано" из-за оскорблений украинского футболиста. "Зозуля плакал в перерыве, лучшим решением было защитить нашего футболиста", – добавил он.

В соцсетях также поддержали Зозулю. В частности, на инцидент отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!" – написал глава государства.