"Мы все – Зозуля. Украина с тобой, мой друг". Реакция соцсетей на оскорбления Зозули фанатами "Райо Вальекано".

15 декабря в Испании был прерван матч "Райо Вальекано" – "Альбасете" из-за оскорблений фанатами хозяев поля украинского нападающего Романа Зозули. Соцсети отреагировали на это событие.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали: "Zozulya puto nazi" ("Зозуля – еб...ный нацист"). Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм игроки "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Соцсети обсуждают этот инцидент. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко назвал произошедшее ксенофобией, разжиганием межнациональной вражды и грубым хулиганством.

"Оскорбления, которые звучали в адрес нашего соотечественника и преданного патриота Украины, должны стать объектом тщательного расследования со стороны испанской полиции. Ксенофобии, расизму и другим проявлениям нетерпимости не место на трибунах, как и где-либо. Роман, Украинская ассоциация футбола и вся Украина поддерживают тебя. Слава Украине!" – написал Павелко.

Комментатор ресурса Megogo Вадим Скичко задается вопросом, чем оскорбления со стороны фанатов "Райо Вальекано" в адрес Зозули лучше/хуже проявлений расизма?

А тепер цікаво буде спостерегти за розвиненими європейцями, які так переймаються усіма проявами дискримінації. Чим образи ліваками з Райо Зозулі за надуманими політичними причинами кращі/гірші за прояви, скажімо, расизму? — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 15 декабря 2019 г.

Скичко написал, что может объяснить всем заинтересованным, почему Зозуля не нацист, даже фанатам "Райо Вальекано".

Dear journalists and others interested. I can easily explain and prove that Roman #Zozulya is not nazi even affectedly called so by Rayo fans.



Periodistas y otras personas interesadas. Puedo demostrar que Roman Zozulya no es nazi. Esto es falso creado por los fanáticos de Rayo. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 15 декабря 2019 г.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко написал: "Мы не можем терпеть такие вещи, которые произошли с Зозулей в игре. Позор тем болельщикам "Райо Вальекано", которые используют оскорбительные слова против игрока".

We can’t tolerate such things which is happened to @zozulyaroman18 in the game. Shame to those supporters of @RayoVallecano who use offensive words against the player. @FIFPro — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 15 декабря 2019 г.

Бывший ведущий программы "Проспорт" на телеканале "1+1" Евгений Зинченко считает Зозулю профессионалом, лидером и патриотом.

"Каждая из этих черт его личности может служить примером для восхищения, а не причиной для ярости или травли. Поддержим Романа и "Альбасете" и поблагодарим клуб за позицию и поддержку украинца", – написал Зинченко.

Роман Зозуля - професіонал, лідер і патріот. Кожна з цих рис його особистості може бути прикладом для захоплення, а не причиною для люті чи цькування. підтримаємо Романа та @AlbaceteBPSAD і подякуємо клубу за позицію та підтримку українця. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 15 декабря 2019 г.

Главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис после инцидента написал: "Горжусь нашим щитом. Горжусь нашими игроками. Всегда с ними".

Orgulloso de nuestro escudo. Orgulloso de nuestros jugadores. Siempre con ellos.

#TodosTodo pic.twitter.com/TiXn6VAksK — Luis Miguel Ramis (@LuisMiguelRamis) 15 декабря 2019 г.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский считает, что жители Каталонии абсолютно правильно хотят независимости: "Я бы тоже не хотел жить в одной стране с фанатами "Райо Вальекано".

No sh.t people of #Catalunya want independence.. I also wouldnt want to live in the same country as fans or @RayoVallecano .... #Zozula — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 16 декабря 2019 г.

Украинский игрок испанского "Леганеса" Василий Кравец поддержал Зозулю: "Мы все – Зозуля. Украина с тобой, мой друг. Слава Украине!"