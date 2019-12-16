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"Мы все – Зозуля. Украина с тобой, мой друг". Реакция соцсетей на оскорбления Зозули фанатами "Райо Вальекано".

15 декабря в Испании был прерван матч "Райо Вальекано" – "Альбасете" из-за оскорблений фанатами хозяев поля украинского нападающего Романа Зозули. Соцсети отреагировали на это событие.

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Зозуля подвергся оскорблениям болельщиков "Райо Вальекано" в конце первого тайма
Зозуля подвергся оскорблениям болельщиков "Райо Вальекано" в конце первого тайма
Фото: albacetebalompie.es

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали: "Zozulya puto nazi" ("Зозуля – еб...ный нацист"). Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм игроки "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Соцсети обсуждают этот инцидент. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко назвал произошедшее ксенофобией, разжиганием межнациональной вражды и грубым хулиганством.

"Оскорбления, которые звучали в адрес нашего соотечественника и преданного патриота Украины, должны стать объектом тщательного расследования со стороны испанской полиции. Ксенофобии, расизму и другим проявлениям нетерпимости не место на трибунах, как и где-либо. Роман, Украинская ассоциация футбола и вся Украина поддерживают тебя. Слава Украине!" – написал Павелко.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/2594328763986089

Комментатор ресурса Megogo Вадим Скичко задается вопросом, чем оскорбления со стороны фанатов "Райо Вальекано" в адрес Зозули лучше/хуже проявлений расизма?

Скичко написал, что может объяснить всем заинтересованным, почему Зозуля не нацист, даже фанатам "Райо Вальекано".

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко написал: "Мы не можем терпеть такие вещи, которые произошли с Зозулей в игре. Позор тем болельщикам "Райо Вальекано", которые используют оскорбительные слова против игрока".

Бывший ведущий программы "Проспорт" на телеканале "1+1" Евгений Зинченко считает Зозулю профессионалом, лидером и патриотом.

"Каждая из этих черт его личности может служить примером для восхищения, а не причиной для ярости или травли. Поддержим Романа и "Альбасете" и поблагодарим клуб за позицию и поддержку украинца", – написал Зинченко.

Главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис после инцидента написал: "Горжусь нашим щитом. Горжусь нашими игроками. Всегда с ними".

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский считает, что жители Каталонии абсолютно правильно хотят независимости: "Я бы тоже не хотел жить в одной стране с фанатами "Райо Вальекано".

Украинский игрок испанского "Леганеса" Василий Кравец поддержал Зозулю: "Мы все – Зозуля. Украина с тобой, мой друг. Слава Украине!"

Теги: футбол, Украина, Испания, ультрас, угрозы, Роман Зозуля, Райо Вальекано, чемпионат Испании, Альбасете
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