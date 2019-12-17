Вице-президент "Альбасете": Зозуля плакал в перерыве, он очень пострадал

В матче второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано и "Альбасете" фанаты хозяев поля выкрикивали в адрес украинского нападающего Романа Зозули оскорбления. Поединок был прерван при счете 0:0. По словам вице-президента испанского клуба "Альбасете" Виктора Варелы, команда готова доиграть второй тайм поединка против "Райо Вальекано", "если будут обеспечены надлежащие условия".

Варела еще не изучал варианты, как можно завершить недоигранный матч Фото: albacetebalompie.es

Вице-президент испанского футбольного клуба "Альбасете" Виктор Варела 15 декабря в комментарии ресурсу 5 más el descuento сказал, что все были согласны остановить матч против "Райо Вальекано" из-за оскорблений украинского нападающего Романа Зозули.

"Мы решили вместе сохранить спортивные ценности, считаем, что условия для матча были не надлежащие. Зозуля плакал в перерыве, лучшим решением было защитить нашего футболиста", – сказал Варела.

Вице-президент "Альбасете" сказал, что в клубе еще не изучали варианты, как можно завершить недоигранный матч.

"Федерация примет решение, но для нас нет проблем доиграть второй тайм, мы гарантируем защиту своих игроков. Мы будем готовы доиграть матч, если будут обеспечены надлежащие условия. Не скажу, стоит ли наказывать "Райо Вальекано", но клуб продемонстрировал образцовое поведение", – сказал функционер.

Варела подчеркнул, что для Зозули это очень тяжелая ситуация.

"Он очень пострадал. Зозуля отличный игрок и парень, мы хотим, чтобы он мог играть без подобного давления. Нужно всем постараться искоренить подобные ситуации, это не очень легко и для команды-соперника", – резюмировал Варела.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.