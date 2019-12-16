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В Испании прервали футбольный матч из-за оскорблений в адрес Зозули

Испанская футбольная команда "Альбасете", которая играла выездной матч против "Райо Вальекано", отказалась выходить на второй тайм после оскорблений болельщиков хозяев поля в адрес ее украинского нападающего Романа Зозули.

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Зозуля (слева) играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года
Зозуля (слева) играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года
Фото: Albacete Balompié S.A.D / Facebook

Матч второго дивизиона чемпионата Испании между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" приостановили, а затем отложили из-за оскорблений фанатов в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули, сообщает газета АВС.

Игра проходила на домашнем стадионе "Райо Вальекано" в Мадриде. В конце первого тайма болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру со счетом 0:0, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. 

Руководство Ла Лиги поддержало решение судьи остановить матч. 

"Ла Лига выражает согласие с решением, принятым Хосе Антонио Лопесом Тока, судьей матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете", приостановить матч из-за серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули. Решение было принято по просьбе обеих команд. Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Ла Лиги. 

Как отмечает АВС, это был первый выездной матч "Альбасете" против "Райо Вальекано", в котором принял участие Зозуля.

Агент украинского футболиста Владимир Кузьменко после матча заявил, что ему не нравится ситуация, в которую попал Зозуля, сообщает 5 más el descuento По его словам, Зозуля говорит, что "все хорошо". 

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано"В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Теги: Испания, фанаты, ультрас, стадион, угрозы, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Альбасете
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