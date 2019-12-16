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Президент "Райо Вальекано" осудил оскорбления фанатов клуба в адрес Зозули

По словам президента "Райо Вальекано" Рауля Мартина Преса, он говорил с украинским нападающим "Альбасете" Романом Зозулей после инцидента и обнял его, ведь украинец "заслуживает уважения".

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Преса (в центре) считает "Райо Вальекано" жертвой
Преса (в центре) считает "Райо Вальекано" жертвой
Фото: EPA

Президент испанского клуба "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса на пресс-конференции осудил поведение болельщиков команды, которые выкрикивали оскорбления в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули. Запись пресс-конференции опубликована на официальном сайте клуба 16 декабря.

"Это очень грустная ночь для "Райо Вальекано" и спорта. Мы хотим резко осудить оскорбления, которые позволила себе часть наших фанатов", – сказал Преса.

Президент клуба считает, что футбол должен объединять: "То, что случилось сегодня, нельзя допускать. Мы просили, чтобы это прекратилось".

Преса прокомментировал возможные санкции к клубу: "Райо Вальекано" – жертва. Мы сделали все, что могли. Тренер призвал к уважению. Мы были жертвой".

Президент сказал, что клубу жаль и стыдно за то, что произошло.

"Я разговаривал с Зозулей и обнял его, потому что он человек, который заслуживает уважения", – добавил Преса.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру со счетом 0:0, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано"В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Теги: футбол, Украина, Испания, ультрас, угрозы, Роман Зозуля, Райо Вальекано, чемпионат Испании, Альбасете
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