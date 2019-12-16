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"Шахтер" минимально обыграл "Зарю", "Динамо" победило "Десну". Результаты 18-го тура УПЛ

После 18-го тура УПЛ "Динамо", которое идет на втором месте в турнирной таблице, отстает от "Шахтера" на 14 очков.

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"Шахтер" победил "Зарю" со счетом 2:1
"Шахтер" победил "Зарю" со счетом 2:1
Фото: shakhtar.com

С 14-го по 15 декабря состоялись матчи 18-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

"Львов" – "Колос" – 3:2

Голы: Ренан, 13, Татарков, 32 (пенальти), Алваро, 73 – Парамонов, 29, Лысенко, 90+4

Удаление: Сарнавский, 60 ("Львов")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Заря" – "Шахтер" – 1:2

Голы: Леднев, 61 – Мораес, 54, Марлос, 84 (пенальти)

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

"Олимпик" – "Мариуполь" – 1:2

Голы: Шахаб, 49 – Чурко, 53 (пенальти), Лукьянчук, 89 (автогол)

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Ворскла" – "Карпаты" – 2:1

Голы: Луизао, 30, Васин, 42 (пенальти) – Бойчук, 39

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Десна" – "Динамо" – 0:1

Гол: Цыганков, 25

Нереализованный пенальти: Вербич, 90+5

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

СК "Днепр-1" – "Александрия" – 1:2

Голы: Кулиш, 90 (пенальти) – Третьяков, 80 (пенальти), 90+3 (пенальти)

Удаления: Лопыренок, 79, Назаренко, 90+1 (оба – СК "Днепр-1")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

После 18 туров УПЛ лидером турнирной таблицы является донецкий "Шахтер", в активе "горняков" 50 очков. "Динамо", которое идет на втором месте, отстает от донецкой команды на 14 очков.

Следующий тур чемпионата Украины пройдет 22 февраля следующего года.

Турнирная таблица Премьер-лиги Украины:

Скриншот: upl.ua
Скриншот: upl.ua

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