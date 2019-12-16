"Шахтер" минимально обыграл "Зарю", "Динамо" победило "Десну". Результаты 18-го тура УПЛ

С 14-го по 15 декабря состоялись матчи 18-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
"Львов" – "Колос" – 3:2
Голы: Ренан, 13, Татарков, 32 (пенальти), Алваро, 73 – Парамонов, 29, Лысенко, 90+4
Удаление: Сарнавский, 60 ("Львов")
"Заря" – "Шахтер" – 1:2
Голы: Леднев, 61 – Мораес, 54, Марлос, 84 (пенальти)
"Олимпик" – "Мариуполь" – 1:2
Голы: Шахаб, 49 – Чурко, 53 (пенальти), Лукьянчук, 89 (автогол)
"Ворскла" – "Карпаты" – 2:1
Голы: Луизао, 30, Васин, 42 (пенальти) – Бойчук, 39
"Десна" – "Динамо" – 0:1
Гол: Цыганков, 25
Нереализованный пенальти: Вербич, 90+5
СК "Днепр-1" – "Александрия" – 1:2
Голы: Кулиш, 90 (пенальти) – Третьяков, 80 (пенальти), 90+3 (пенальти)
Удаления: Лопыренок, 79, Назаренко, 90+1 (оба – СК "Днепр-1")
После 18 туров УПЛ лидером турнирной таблицы является донецкий "Шахтер", в активе "горняков" 50 очков. "Динамо", которое идет на втором месте, отстает от донецкой команды на 14 очков.
Следующий тур чемпионата Украины пройдет 22 февраля следующего года.
Турнирная таблица Премьер-лиги Украины: