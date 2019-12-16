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Нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко инсценировала СБУ

Служба безопасности Украины инсценировала нападение на народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко, чтобы выйти на реального заказчика покушения на него.

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В СБУ сообщили, что нападение на Ананченко связано с его государственной и общественной деятельностью
В СБУ сообщили, что нападение на Ананченко связано с его государственной и общественной деятельностью
Фото: Михайло Ананченко / Facebook

16 декабря Служба безопасности Украины заявила на своем сайте, что предупредила совершение насильственных действий в отношении народного депутата Украины IX созыва.

В ведомстве рассказали, что сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению насильственных действий в отношении парламентария, что связано с его государственной и общественной деятельностью.

"Установлено, что исполнители преступного заказа получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение. В связи с необходимостью предупредить совершение преступления, которое несет угрозу жизни и здоровью народного депутата Украины, а также с целью установления всех лиц, причастных к его организации и совершению, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений. Во время его проведения действия лиц, причастных к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему нанесение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предотвращено", – рассказали в пресс-службе.

В СБУ пояснили, что с целью получения доказательной базы в ведомстве решили разместить в социальных сетях сообщение о "заказе" народного депутата и о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.

"Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", – заявили в пресс-центре.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ не назвали фамилии парламентария, при этом известно, что о нападении 15 декабря заявил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко.

Теги: СБУ, Украина, нападение, покушение, угрозы, правоохранители, преступление, вознаграждение, насилие, Служба безопасности Украины, Михаил Ананченко
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