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Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на нардепа Ананченко

Начальник сектора Сумского городского отдела полиции Александр Дидусев сообщил, что нардеп от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко пока не подавал в полицию заявление о нападении на него. По факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

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Ананченко заявление в полицию пока не подавал
Ананченко заявление в полицию пока не подавал
Фото: Михайло Ананченко / Facebook

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на народного депутата из фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении народного депутата Украины). Сейчас правоохранители проводят комплекс неотложных следственно-разыскных мероприятий", – рассказала Науменко.

Начальник сектора Сумского городского отдела полиции Александр Дидусев сегодня во время проведения аппаратного совещания в Сумском горсовете сообщил, что нардеп заявление в полицию пока не подавал.

"Дело зарегистрировано, проводится комплекс мероприятий по установлению причастных лиц и обстоятельств. Заявление от него еще не поступало. Народный депутат сослался на плохое самочувствие. Сегодня предоставит все объяснения", – сказал Дидусев.

Агентство пишет, что городской голова Сум Александр Лысенко дал ему поручение лично контролировать это дело.

Ананченко сообщил, что накануне двое неизвестных напали на него возле подъезда дома в Сумах. Он связывает нападение со своей политической деятельностью.

В политической партии "Слуга народа" мотивом нападения на нардепа называют изменения в стране и "сопротивление старой системы".

Теги: полиция, правоохранители, уголовное производство, Слуга народа, Михаил Ананченко
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