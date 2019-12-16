Нардеп Ананченко заявил о нападении на него

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко сообщил, что накануне двое неизвестных напали на него возле подъезда дома. Он связывает нападение со своей политической деятельностью.

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко сообщил, что вечером 15 декабря на него напали неизвестные. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, когда я возвращался домой в родном городе Сумы, на меня у подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Эти дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – рассказал нардеп.

Он подчеркнул, что любые хулиганские и другие противоправные действия "не изменят политического курса партии".

"Ответственно заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", – добавил Ананченко.