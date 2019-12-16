Нардеп Ананченко заявил о нападении на него

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко сообщил, что вечером 15 декабря на него напали неизвестные. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня, когда я возвращался домой в родном городе Сумы, на меня у подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Эти дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – рассказал нардеп.
Он подчеркнул, что любые хулиганские и другие противоправные действия "не изменят политического курса партии".
"Ответственно заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", – добавил Ананченко.