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ПРОИСШЕСТВИЯ

Нардеп Ананченко заявил о нападении на него

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко сообщил, что накануне двое неизвестных напали на него возле подъезда дома. Он связывает нападение со своей политической деятельностью.

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Нардеп: Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов
Нардеп: Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов
Фото: Михайло Ананченко / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко сообщил, что вечером 15 декабря на него напали неизвестные. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, когда я возвращался домой в родном городе Сумы, на меня у подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Эти дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – рассказал нардеп.

Он подчеркнул, что любые хулиганские и другие противоправные действия "не изменят политического курса партии".

"Ответственно заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", – добавил Ананченко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2532911590189506&id=100004120689842

Теги: Сумы, нападение, правоохранители, Слуга народа, Михаил Ананченко
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