"Слуга народа" о нападении на Ананченко: Это означает, что изменения, которые мы воплощаем, настоящие

В политической партии "Слуга народа" связали нападение на нардепа Михаила Ананченко в Сумах с изменениями в стране и "сопротивлением старой системы".

В партии "Слуга народа" призвали правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение народного депутата Михаила Ананченко в Сумах. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на Facebook-странице политической силы.

"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем, настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х. Они надеются, что смогут снова грабить страну, если мы отступим. Но мы не сдадимся. Будем бороться за лучшее будущее для Украины и воплощать программу изменений, которую поддержали наши избиратели", – говорится в заявлении.

В пресс-службе партии добавили, что насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно наказываться, "независимо от того – депутат это или активист".

Ананченко сообщил, что накануне двое неизвестных напали на него возле подъезда дома. Он связывает нападение со своей политической деятельностью.