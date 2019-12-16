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"Слуга народа" о нападении на Ананченко: Это означает, что изменения, которые мы воплощаем, настоящие

В политической партии "Слуга народа" связали нападение на нардепа Михаила Ананченко в Сумах с изменениями в стране и "сопротивлением старой системы".

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На Ананченко напали вечером 15 декабря
На Ананченко напали вечером 15 декабря
Фото: Михайло Ананченко / Facebook

В партии "Слуга народа" призвали правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение народного депутата Михаила Ананченко в Сумах. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на Facebook-странице политической силы.

"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем, настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х. Они надеются, что смогут снова грабить страну, если мы отступим. Но мы не сдадимся. Будем бороться за лучшее будущее для Украины и воплощать программу изменений, которую поддержали наши избиратели", – говорится в заявлении. 

В пресс-службе партии добавили, что насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно наказываться, "независимо от того – депутат это или активист".

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/744191506086851

Ананченко сообщил, что накануне двое неизвестных напали на него возле подъезда дома. Он связывает нападение со своей политической деятельностью.

Теги: нападение, правоохранители, насилие, Слуга народа
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