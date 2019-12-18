На Донбассе погиб украинский военный

В течение 17 декабря на Донбассе была зафиксирована активность вражеских снайперов, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов… 17 декабря в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – сказано в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".