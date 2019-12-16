С начала декабря оккупационные войска на Донбассе потеряли 44 человека – разведка ООС

По данным разведки операции Объединенных сил, с начала декабря были убиты 22 боевика.

С 1-го по 15 декабря вооруженные формирования России на Донбассе потеряли 44 человека. Об этом сообщила разведка операции Объединенных сил 16 декабря.

"22 оккупанта были ликвидированы и еще 22 человека составляют санитарные потери врага", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки боевики открывали огонь по позициям украинских военных семь раз, были ранены двое бойцов. 14 декабря нацгвардеец Сергей Михальчук героически погиб, прикрыв своего сослуживца от взрыва мины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".