На Донбассе был ранен украинский военный, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В течение 16 декабря представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 16 декабря в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции… Потерь с нашей стороны нет", – сказано в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".