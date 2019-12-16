На Донбассе военнослужащие из числа местного населения уклоняются от получения российского гражданства – украинская разведка

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, военнослужащие из числа местного населения пытаются избежать продолжения службы в российско-оккупационных войсках.

На Донбассе военнослужащие из числа местного населения уклоняются от получения российского гражданства. Таким образом они пытаются избежать продолжения службы в российско-оккупационных войсках. Об этом 16 декабря сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российское оккупационное командование пытается ускорить паспортизацию личного состава и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. Для этого была усилена пропагандистская работа – украинцам навязывают ложные надежды на получение привилегий и льгот в случае получения российского паспорта. Военнослужащим же угрожают увольнением, если они откажутся от получения гражданства.

По данным разведки, снижение заинтересованности украинцев в получении российских паспортов привело к тому, что у военнослужащих до их увольнения с воинской службы забрали удостоверения личности под предлогом предотвращения дезертирства.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.