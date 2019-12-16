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В Украине планируют учредить быстрое оформление паспорта, в течение одного – трех дней – Соколюк

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал, что быстрое оформление паспорта будет не намного дороже и позволит искоренить коррупцию, так как не будет больше смысла платить взятки за более быстрое оформление документа.

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Соколюк: Оформлять ID-карту и заграничный паспорт за один раз будет быстрее и дешевле
Соколюк: Оформлять ID-карту и заграничный паспорт за один раз будет быстрее и дешевле
Фото: dpsu.gov.ua

В Украине планируют учредить быстрое оформление паспорта. В Киеве документ можно будет изготовить за один день, а в областных центрах – за три. Об этом сообщил в интервью 16 декабря "Европейской правде" глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

По его словам, данная услуга будет немного дороже и позволит искоренить коррупцию при оформлении паспортов.

"Не будет смысла в "решалах", которые обещают изготовить паспорт быстрее официального срока", – добавил Соколюк.

Останутся также и старые варианты срока изготовления паспортов – семь и 20 дней.

Соколюк рассказал, что в ведомстве предложили новую услугу – оформлять ID-карту и заграничный паспорт за один раз – быстрее и дешевле. Он объяснил, что при одновременном оформлении двух документов сотрудники делают фотографию и снимают отпечатки пальцев один раз.

По словам Соколюка, ГМС хочет отменить привязку оформления первой ID-карты к месту проживания. Сейчас их выдают только по месту регистрации, а после нововведения, можно будет оформить документ в любом месте.

"Это будет удобно для тех, кто, например, зарегистрирован во Львове, а проживает в Киеве. Мы уже подготовили изменения в закон и нормативные акты, чтобы убрать это ограничение. Рассчитываю, что их примут в ближайшее время", – добавил он.

Теги: Киев, Украина, коррупция, миграция, паспорт, документы, Максим Соколюк, ID-карта
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