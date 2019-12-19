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"Когда это все закончится, мы тебя амнистируем". Цимбалюк пообщался с журналистами из террористической "ДНР". Видео

Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк сегодня во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в кулуарах встретился с журналистами террористической организации "ДНР". Видео Цимбалюк обнародовал в своем YouTube-канале. "Как дела? Как Донецк наш украинский в оккупации поживает?" – спросил журналист. "Ваш мы не знаем, наш хорошо. Нам прекрасно и без вас. Замечательно", – ответили представители "ДНР". Цимбалюк спросил у них, как им живется при комендантском часе. "А как вам убивать людей Донбасса, рушить наши дома, украинские снаряды в нашу сторону летят? Как вам, спокойно спится?" – заявил журналист из подконтрольных боевикам "ДНР" СМИ. "Друг мой, мне спится хорошо. В таком ключе мы общаться не будем... Когда это все закончится, мы тебя амнистируем", – добавил журналист УНИАН.

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Цимбалюк принимает участие в пресс-конференции Путина
Цимбалюк принимает участие в пресс-конференции Путина
Фото: Roman Tsymbaliuk / Facebook

Цимбалюк пообщался с представителем "Первого республиканского канала ДНР" Сергеем Карпием и журналисткой донецкого телеканала "Юнион" Аленой Морозовой.

Сегодня в Москве приходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. 

видео

Видео: Роман Цимбалюк / YouTube
Теги: Владимир Путин, Донбасс, Роман Цимбалюк, ДНР, журналисты, пресс-конференция, война на Донбассе
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