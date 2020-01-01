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В ГБР заявили, что бюро не справилось со своими задачами в 2019 году

Государственное бюро расследований обратилось к общественности и коллегам с просьбой присоединиться к поиску путей преодоления кризиса в ГБР.

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В конце декабря работу ГБР перезапустили
В конце декабря работу ГБР перезапустили
Фото: 5.ua

Государственное бюро расследований не справилось с "первоочередными задачами и вызовами современности" в 2019 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ГБР 1 января. 

"Во время ознакомления с его (ГБР. – "ГОРДОН") работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", – сказано в заявлении. 

Госбюро расследований пригласило общественность и коллег к обсуждению способов преодоления кризиса и повышения эффективности работы подразделений. 

"Ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение", – добавили в Госбюро расследований. 

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Теги: Украина, кризис, правоохранители, Государственное бюро расследований, работа, Роман Труба, Ирина Венедиктова
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