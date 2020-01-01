В ГБР заявили, что бюро не справилось со своими задачами в 2019 году

Государственное бюро расследований не справилось с "первоочередными задачами и вызовами современности" в 2019 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ГБР 1 января.
"Во время ознакомления с его (ГБР. – "ГОРДОН") работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", – сказано в заявлении.
Госбюро расследований пригласило общественность и коллег к обсуждению способов преодоления кризиса и повышения эффективности работы подразделений.
"Ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение", – добавили в Госбюро расследований.
Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.
24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Трубы.
27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.