В ГБР заявили, что бюро не справилось со своими задачами в 2019 году

Государственное бюро расследований обратилось к общественности и коллегам с просьбой присоединиться к поиску путей преодоления кризиса в ГБР.

Государственное бюро расследований не справилось с "первоочередными задачами и вызовами современности" в 2019 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ГБР 1 января.

"Во время ознакомления с его (ГБР. – "ГОРДОН") работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", – сказано в заявлении.

Госбюро расследований пригласило общественность и коллег к обсуждению способов преодоления кризиса и повышения эффективности работы подразделений.

"Ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение", – добавили в Госбюро расследований.