ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора. Документы принимают с 30 декабря по 3 января

Государственное бюро расследований принимает документы претендентов на вакантные должности первого заместителя и двух заместителей директора ГБР.

Государственное бюро расследований объявило конкурс на замещение должностей заместителей директора бюро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР 29 декабря.

В частности, вакантными являются должности первого заместителя и двух заместителей директора Госбюро расследований.

"Документы от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе принимаются с 9.00 30 декабря 2019 года до 18.00 3 января 2020 включительно", – сказано в сообщении.

В списке документов, которые должны подготовить для участия в конкурсе претенденты на должность, кроме прочего, указано о необходимости подать информацию о наличии или отсутствии судимости.

При этом, на сайте Министерства внутренних дел говорится, что срок изготовления справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины составляет до 30 дней.

Согласно постановлению Кабинета Министров "О переносе рабочих дней в 2019 году" от 10 января 2019-го, 30-е и 31-е декабря в Украине рекомендовали сделать нерабочими днями для организаций, предприятий и учреждыений, где установлен пятидневный рабочий режим с выходными в субботу и воскресенье.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.