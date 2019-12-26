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ГБР будет повторно вызывать Порошенко на допрос

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко давно не являлся на допросы и его будут вызывать повторно.

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По словам Ивановой, Порошенко пропустил последние три-четыре допроса
По словам Ивановой, Порошенко пропустил последние три-четыре допроса
Фото: ЕРА

Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом в комментарии журналистам заявила спикер ГБР Анжелика Иванова, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В последние разы он (Порошенко. – "ГОРДОН") не являлся на допросы, в последний раз он был на допросе много времени назад. Точной даты не назову, но последние три-четыре допроса он точно пропустил", – отметила она.

По словам Ивановой, ГБР будет повторно вызывать Порошенко на допрос.

"Техника очень проста: когда человек не является на допрос, тут же следователь выписывает повторную повестку. Сейчас это все, что мы можем сделать, потому что лицо является народным депутатом Украины, на которое распространяется депутатский иммунитет", – добавила она.

По информации директора ГБР Романа Трубы, по состоянию на 9 октября Порошенко "фигурировал, был участником или, возможно, будет участником" в 13 производствах.

18 ноября в ГБР заявили, что подготовили подозрение Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

5 декабря 2019 года директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.

10 декабря 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко.

Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

Теги: Петр Порошенко, допрос, Государственное бюро расследований, ГБР
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