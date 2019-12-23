В клубе "5 элемент" назвали провокацией сообщение ГБР о скрытых камерах в раздевалках

Обыски Госбюро расследований и СБУ в "5 элементе" – это часть системной атаки на владельцев клуба по политическим мотивам, заявили в администрации.

Руководство клуба "5 элемент" заявило о провокации со стороны силовых органов после обыска, который 20 декабря провели сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности Украины. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы заведения, на которое ссылается агентство "Українські новини".

Правоохранители заявили, что обнаружили во время обыска в помещении фитнес-клуба "5 элемент" в Киеве линзы видеокамер, которые были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках и подключены к сетевому кабелю.

"Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам", – цитирует агентство пресс-службу "5 элемента".

В клубе также заявили, что СМИ манипулируют этой информацией.

"Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы оказывали им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков. Главной ценностью клуба "5 элемент" всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", – сообщили в клубе.

В ведомстве отмечают, что обыски, которые сотрудники ГБР и Службы безопасности Украины проводили в "5 элементе" 20 декабря, были санкционированы и связаны с расследованием двух уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины и народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. В СБУ сообщали, что речь идет об уголовных процессах, связанных с куплей-продажей завода "Кузница на Рыбальском" и с возможным исчезновением носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуационной комнаты Администрации Президента.

Силовики уже не первый раз приходят в "5 элемент". В июле НАБУ тоже проводило обыск в фитнес-клубе. Тогда сотрудники бюро аргументировали следственные действия расследованием растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ.

По состоянию на конец ноября ГБР расследовало 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.