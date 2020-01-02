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Украина начала год с рекордной суммой на счету Госказначейства, в ГБР назначили главу отдела по делам Майдана. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 2 января.

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Главные события дня
Главные события дня
Фото: dbr.gov.ua, National Bank Of Ukraine Національний банк України / flickr.com

Снижение госдолга и рекордные запасы на счетах Госказначейства

2020 год Украина начала с остатком в 17,548 млрд грн на счету Государственного казначейства. Эта сумма почти вдвое больше, чем было в начале 2019-го. 

Госдолг Украины снизился до уровня ниже 50% валового внутреннего продукта впервые с 2013 года, соотношение показателя государственного долга к ВВП снизилось и находится в безопасных пределах, заявили в Министерстве финансов. 

В ГБР назначили руководителя отдела по делам Майдана

Руководителем отдела по расследованию преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году, в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк. Он назвал эти расследования одной из самых ответственных задач ГБР.

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что сейчас нет оснований рассчитывать на эффективное расследование дел Майдана.

"Мы видим системную работу для уничтожения этих дел и их трансформацию в малозначительные. Это фактически изменение истории. То есть то, что произошло в 2014 году, для власти неважно и, возможно, даже неприемлемо. Такое ощущение, что эта часть истории вообще неважна. Хотя если бы не было Майдана, то они и не пришли бы к власти. Поэтому перспектив у этого расследования не просматривается", – сказал он. 

Начал работу Офис генпрокурора

Сегодня в Украине вместо Генеральной прокуратуры, которая ликвидируется, начал работу новосозданный орган – Офис генерального прокурора. 

США назначили нового временного поверенного по делам Украины

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам Соединенных Штатов. Дипломат заверила, что будет работать над тем, чтобы США и дальше поддерживали Киев. 

Венедиктова написала заявление о сложении депутатского мандата

Народный депутат Украины от "Слуги народа", временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что написала заявление о сложении полномочий нардепа и подала его в Верховную Раду. 

Турция намерена отправить в Ливию войска

Парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Эрдогана о военной помощи правительству Ливии и отправку в Ливию турецких военнослужащих.

Теги: США, Украина, Турция, ВВП, Майдан, госказначейство, госдолг Украины, Павел Дикань, Александр Буряк, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Кристина Квин, ГБР
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