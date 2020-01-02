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Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию

За предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о военной помощи правительству Ливии проголосовали 325 депутатов парламента.

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30 декабря Эрдоган инициировал размещение войск в Ливии
30 декабря Эрдоган инициировал размещение войск в Ливии
Фото: ЕРА

2 января парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию. Об этом сообщило агентство Anadolu.

В голосовании приняли участие 509 из 600 депутатов. Из них 325 парламентариев поддержали предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о военной помощи правительству Ливии, а 184 проголосовали против.

В предложении отправить войска указывается, что, если правительство Ливии не сможет остановить продвижение повстанцев и столкновения превратятся в массовую гражданскую войну, этот конфликт затронет интересы Турции в бассейне Средиземного моря и на севере Африки.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует лидер ливийских ополченцев Халифа Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за последние шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

25 декабря Эрдоган заявил, что в Ливии воюют пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи.

30 декабря Эрдоган внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Ливия, депутаты, правительство, столкновения, законопроект, Халифа Хафтар
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