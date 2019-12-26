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Песков: Ливия стала пристанищем для наемников из огромного количества стран

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на критику президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

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Песков: Государство не в состоянии контролировать передвижение всех своих граждан
Песков: Государство не в состоянии контролировать передвижение всех своих граждан
Фото: ЕРА

В Кремле обеспокоены ситуацией в Ливии, которая стала пристанищем для наемников из разных стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о двух тысячах наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии.

"После того как Ливия как государство была разрушена действиями группы стран, которые хорошо известны, вообще территория Ливии стала пристанищем для наемников из огромного количества стран. И наемников, и террористических элементов, и так далее", – цитирует Пескова издание "Коммерсантъ".

Он подчеркнул, что наемники из разных стран участвуют в конфликтах "во всех уголках планеты".

Песков отметил, что государство не в состоянии контролировать передвижение всех граждан. Он отметил, что Кремль приветствует любые попытки помочь налаживанию диалога между конфликтующими сторонами, однако считает, что вмешательство третьих стран в дела Ливии не будет способствовать нормализации обстановки.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за последние шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне лидера ливийских ополченцев Халифа Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.

Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Ливия, Дмитрий Песков, Вагнер, Частная военная компания, Халифа Хафтар
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