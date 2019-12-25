Эрдоган: В Ливии находятся две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер". Что они там делают?

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, в Ливии, где продолжается вооруженный конфликт, находятся наемники и из России, и из Судана.

О наемниках российской ЧВК в Ливии Эрдоган сообщил в Тунисе Фото: ЕРА

В Ливии находятся наемники российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом 25 декабря сообщил в ходе визита в Тунис президент Турции Реджеп Эрдоган, передает турецкое государственное агентство "Анадолу".

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"? Что они там делают?" – сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что лидер ливийских ополченцев Халифа Хафтар не признан на международном уровне.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за последние шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.