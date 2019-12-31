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Эрдоган попросил у парламента Турции разрешения на размещение военных в Ливии

26 декабря правительство Ливии, которое борется с силами ополчения под руководством Халифы Хафтара, официально попросило у президента Турции Реджепа Эрдогана военной помощи. Последний подал в турецкий парламент соответствующий законопроект.

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Эрдоган подал в парламент президентский законопроект
Эрдоган подал в парламент президентский законопроект
Фото: ЕРА

30 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. Об этом сообщило агентство "Анадолу".

Законопроект парламент Турции рассмотрит на своем заседании 2 января.

Агентство напоминает, что между Турцией и правительством национального согласия Ливии 27 ноября было подписано два меморандума о взаимопонимании: по вопросам безопасности и военного сотрудничества, и по ограничению юрисдикции на море.

Последний меморандум нацелен на защиту прав двух стран в соответствии с международным правом.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует лидер ливийских ополченцев Халифа Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за последние шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

25 декабря Эрдоган заявил, что в Ливии воюют пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Ливия, военная помощь, законопроект
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