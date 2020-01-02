Клуб читателей
ГОРДОН
 
Евромайдан ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Власть не в состоянии расследовать дела Майдана. Единственное, что может повлиять, – механизмы Европейского суда – адвокат семей Небесной сотни

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что в настоящее время нет оснований рассчитывать на эффективное расследование дел Майдана.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дикань: Мы видим системную работу для уничтожения дел Майдана и их трансформацию в малозначительные
Дикань: Мы видим системную работу для уничтожения дел Майдана и их трансформацию в малозначительные
Фото: ЕРА

Нынешняя украинская власть не в состоянии расследовать преступления времен Революции достоинства. Единственное, что может повлиять на ход расследования, – механизмы Европейского суда. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань.

"Честно говоря, никаких особых ожиданий и надежд у меня нет. Основных подозреваемых отпустили, загубив перспективы дела вообще. 14 января будет заседание в Святошинском районном суде. И я подозреваю, что если эта группа прокуроров останется, то они даже не подадут ходатайство на объявление в розыск тех, кого выдали на обмен. Соответственно, суд все время будет просто переносить заседания. Ни о каком эффективном расследовании дел Майдана дальше и речи быть не может. Группа следователей фактически уничтожена, эффективных следователей из нее вывели. То же касается и руководства расследования и прокуроров. Поэтому теперь я слабо представляю себе расследование, которое даст результат", – отметил адвокат.

Он подчеркнул, что нынешнее руководство страны не пришло бы к власти, если бы не события на Майдане 2014 года.

"Мы видим системную работу для уничтожения этих дел и их трансформацию в малозначительные. Это фактически изменение истории. То есть то, что произошло в 2014 году, для власти неважно и, возможно, даже неприемлемо. Такое ощущение, что эта часть истории вообще неважна. Хотя если бы не было Майдана, то они и не пришли бы к власти. Поэтому перспектив у этого расследования не просматривается. Единственное, что может как-то повлиять, – это механизмы Европейского суда. Но это уже отдельная процедура. А украинская власть не в состоянии расследовать эти дела. Это очевидно", – резюмировал Дикань.

30 декабря Telegram-канал "Политика Страны" сообщил, что заместителем директора Госбюро расследований станет прокурор Александр Бабиков. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Более интересно то, что он в последние годы был (и является до сих пор) адвокатом фирмы Aver Lex, которая известна тем, что защищает [беглого экс-президента Украины] Виктора Януковича. То есть он по-прежнему в статусе адвоката, но уже запрашивает у следователей ГБР различные дела и требует по ним отчета", – пишет Telegram-канал.

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По данным ГПУ, в январе – феврале 2014 года в Киеве погибло 78 митингующих и 13 силовиков, более 200 человек получило огнестрельные ранения, еще около 1000 протестующих – другие телесные повреждения различной степени тяжести.

Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

Экс-беркутовцев обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека

В интервью "Россия 24" Аброськин и Зинченко сказали, что оружие на Майдане не применяли, более того, по милиции стреляли с крыши киевской филармонии.

Теги: Украина, Майдан, расследование, Павел Дикань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Актрису ленты "Капитан Америка" подозревают в убийстве матери
Актрису ленты "Капитан Америка" подозревают в убийстве матери
Мадонна, Лопес, Кидман и Спеллинг показали, как проводят новогодние праздники
Мадонна, Лопес, Кидман и Спеллинг показали, как проводят новогодние праздники
  Gang Gang.Трэвис Скотт презентовал клип. Видео
  Gang Gang.Трэвис Скотт презентовал клип. Видео
Ольга Сумская станет бабушкой во второй раз
Ольга Сумская станет бабушкой во второй раз
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS