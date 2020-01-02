Власть не в состоянии расследовать дела Майдана. Единственное, что может повлиять, – механизмы Европейского суда – адвокат семей Небесной сотни

Дикань: Мы видим системную работу для уничтожения дел Майдана и их трансформацию в малозначительные Фото: ЕРА

Нынешняя украинская власть не в состоянии расследовать преступления времен Революции достоинства. Единственное, что может повлиять на ход расследования, – механизмы Европейского суда. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань.

"Честно говоря, никаких особых ожиданий и надежд у меня нет. Основных подозреваемых отпустили, загубив перспективы дела вообще. 14 января будет заседание в Святошинском районном суде. И я подозреваю, что если эта группа прокуроров останется, то они даже не подадут ходатайство на объявление в розыск тех, кого выдали на обмен. Соответственно, суд все время будет просто переносить заседания. Ни о каком эффективном расследовании дел Майдана дальше и речи быть не может. Группа следователей фактически уничтожена, эффективных следователей из нее вывели. То же касается и руководства расследования и прокуроров. Поэтому теперь я слабо представляю себе расследование, которое даст результат", – отметил адвокат.

Он подчеркнул, что нынешнее руководство страны не пришло бы к власти, если бы не события на Майдане 2014 года.

"Мы видим системную работу для уничтожения этих дел и их трансформацию в малозначительные. Это фактически изменение истории. То есть то, что произошло в 2014 году, для власти неважно и, возможно, даже неприемлемо. Такое ощущение, что эта часть истории вообще неважна. Хотя если бы не было Майдана, то они и не пришли бы к власти. Поэтому перспектив у этого расследования не просматривается. Единственное, что может как-то повлиять, – это механизмы Европейского суда. Но это уже отдельная процедура. А украинская власть не в состоянии расследовать эти дела. Это очевидно", – резюмировал Дикань.

30 декабря Telegram-канал "Политика Страны" сообщил, что заместителем директора Госбюро расследований станет прокурор Александр Бабиков. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Более интересно то, что он в последние годы был (и является до сих пор) адвокатом фирмы Aver Lex, которая известна тем, что защищает [беглого экс-президента Украины] Виктора Януковича. То есть он по-прежнему в статусе адвоката, но уже запрашивает у следователей ГБР различные дела и требует по ним отчета", – пишет Telegram-канал.

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По данным ГПУ, в январе – феврале 2014 года в Киеве погибло 78 митингующих и 13 силовиков, более 200 человек получило огнестрельные ранения, еще около 1000 протестующих – другие телесные повреждения различной степени тяжести.

Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

Экс-беркутовцев обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

В интервью "Россия 24" Аброськин и Зинченко сказали, что оружие на Майдане не применяли, более того, по милиции стреляли с крыши киевской филармонии.